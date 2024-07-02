Новокузнечанка, находясь в квартире, узнала о падении из окна дочери от соседей

В Кузбассе женщина узнала о падении из окна своей дочери от соседей, которые стучали в дверь, чтобы разбудить ее, сообщает sibdepo.ru . Ребенок, которому нет двух годиков, получил множественные травмы и находится в больнице. Проводится расследование.

Пресс-служба СУ СКР по региону поделилась подробностями инцидента, который произошел 28 июня. 27-летняя женщина вернулась из детского сада. В квартире она находилась вместе с восьмилетней дочерью и малышкой, которой не исполнилось и двух годиков. Семья легла спать.

Первой проснулась старшая дочь. Ребенку было жарко. Девочка открыла окно на проветривание. Следующей проснулась младшая дочь. Она пошла на кухню, залезла на окно, облокотилась на москитную сетку и выпала.

Женщина продолжала спать. Она проснулась из-за настойчивого стука в дверь и узнала от соседей о трагедии.

«Мать ребенка проснулась от стука соседей, сообщивших, что младшая дочь лежит на земле под окном вместе с москитной сеткой», — говорится в сообщении.

На место прибыла бригада скорой помощи. Ребенка госпитализировали. Кроме сотрудников правоохранительных органов, в ситуации разбирается комиссия по делам несовершеннолетних. Родителей привлекут к уголовной ответственности, если докажут их халатное отношение.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге студентка выжила после падения с 18 этажа, однако получила сильные травмы.