Мужчину, выкинувшего девочку из ТЦ в Междуреченске, будут судить

Материалы дела по факту причинения физических и телесных повреждений несовершеннолетней девочке в ТЦ Междуреченска переданы в суд для установления степени вины мужчины, который вытолкал ребенка из торгового комплекса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Официальный телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу опубликовал информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого и задержали мужчину. С места происшествия он скрылся сразу после того, как за ребенка заступились посетители и сотрудники ТЦ.

«Следственными органами собрана убедительная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

Мужчина оказал содействие правоохранителям во время следственных действий. Причина конфликта не сообщается. Установлено, что мужчина, который вытаскивал девочку из ТЦ за волосы, ранее был судим. На теле ребенка остались синяки и ссадины. Кроме того, несовершеннолетняя посетительница ТЦ была напугана.

Ранее сообщалось, что спустя 17 лет в Кемерове раскрыли убийство восьмилетней девочки.