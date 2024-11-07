Спустя 17 лет в Кемерове раскрыли убийство восьмилетней девочки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Ребенок вышел на улицу погулять, но домой больше не вернулся. Тело обнаружили на частном участке через сутки после исчезновения.

Первичный осмотр тела показал, что девочку убили. Сотрудники правоохранительных органов выполнили большой объем работы: опрос более 600 свидетелей и анализ свыше 70 видеозаписей с общественных камер. Правоохранители проверяли автотранспортные средства и изучали телефонные переговоры и звонки. Спустя 17 лет удалось установить личность предполагаемого убийцы благодаря применению современных технологий.

Официальный телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу сообщил, что мужчина признался в убийстве из-за неоспоримых доказательств. Он задушил ребенка и оставил тело на дачном участке.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении ведомства.

Осужденный должен выплатить семье погибшего ребенка 2 млн руб. в качестве моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что бомж совершил противоправные действия сексуального характера против маленькой девочки на кладбище в Кузбассе.