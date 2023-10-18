Мужчины признались, на какие уловки идут ради знакомства с женщинами

Мужчины назвали ТОП-5 мест, где можно найти вторую половинку, сообщает vostokmedia.com . Иногда сильному полу приходиться хитрить, чтобы обратить на себя внимание.

Издание предложило пользователям интернет-мессенджера поделиться местами, где можно быстрее всего найти возлюбленную. Для современного человека традиционным способом знакомства стал интернет.

Пользователи отметили, что есть большое количество альтернативных сайтов знакомств, которые были заблокированы из-за введенных санкций. Можно просто общаться на различных форумах, которые не специализируются именно на знакомствах. Правда, на сайтах всегда сеть риск встретить какого-то странного человека.

Мужчинам легко завести знакомство в ресторане, кафе или баре. Женщинам же стоит посещать такие заведения, возможно, в один из дней к вам подсядет достойный внимания человек. Главное правило – не злоупотреблять спиртными напитками, чтобы не оказаться сконфуженным.

Девушки любят всех спасать. Мужчины используют это во время знакомства. Вот одна из рекомендаций:

«Заходите в магазин косметики, например, в ТРК «Калина Молл». Берете с полки что-то яркое, подходите к даме и просите совета для одинокого мужчины, отчаянно пытающегося подобрать себе парфюм. Слово за слово и: «У вас такой хороший вкус, может, подскажете мне еще крем?»», - пишет участник опроса vostokmedia.com

Познакомиться можно и в общественном транспорте, особенно в утренние часы. Стоит просто пошутить или как-то «разрядить обстановку». Возможно, эта встреча закончится бракосочетанием.

При желании познакомиться можно в любом месте. Главное – быть внимательным к окружающим и не бояться действовать.

Имея любимого человека, важно не совершать фатальных ошибок. Эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», к каким последствиям может привести измена партнера.