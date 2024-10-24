Музыкальная премия «Жара Media Awards» надолго запомнится яркими образами звезд

Звездой вечера стала российский блогер и телеведущая Карина Мурашкина. Ее образ до сих пор обсуждают ценители моды. Девушка пришла в черном плаще со шлейфом, который был примерно на 10 размеров больше самой Карины. Однако внимание публики привлек ее головной убор из перевернутого вниз букета роз. В таком наряде девушка дефилировала несколько часов. Позже она предстала в черном коротком пиджаке в стиле оверсайз.

Сама блогер, вероятно, посчитала своим главным конкурентом по стилю на премии модель и телеведущую Алену Водонаеву. В телеграм-канале она предложила своим подписчиком проголосовать, чей образ был круче. Алена фотографировалась в черном платье, которое не смотря на строгость, эффектно демонтировало фигуру девушки. Модель выбрала образ монашки.

Многие звезды сделали эксклюзивные комментарии во время мероприятия. Певец Стас Ярушин пошутил, что может претендовать на бесплатное парковочное место. Звезда «Универа» стал в третий раз папой. Ведущая Ксения Бородина призналась, что влюбилась как девочка. Внимание привлекала звездная семейная пара Джиган и Оксана Самойлова.

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