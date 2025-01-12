Музыкант Никита Пресняков вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков проинформировал своих подписчиков в социальной сети Instagram*, что покинул Лос-Анджелес.

Музыкант Никита Пресняков написал, что покинув город, продолжает каждую минуту следить за развитием ситуации. Он выразил сожаление, что в результате лесных пожаров пострадал целый район. Автор поста считает сгоревший район прекрасным.

Музыкант Пресняков отметил, что он и его близкие люди находятся в безопасности. Он выразил сочувствие всем, кто вынужден остаться в городе и наблюдать за масштабным пожаром.

«Живем в стрессе уже три дня, мы в безопасности, но следим за ситуацией каждую минуту», — написал музыкант.

Mash собрал актуальную на данный момент информацию о пожаре. В разных районах при пожарах погибли 16 человек. Повреждены или уничтожены более 10 тыс. зданий. В зоне риска остаются 57 тыс. различных строений. Уничтожено 38 тыс. акров земли. Национальная метеорологическая служба допускает, что пожароопасная погода сохранится также на следующей неделе. Эксперты оценивают ущерб от стихии в более чем $150 млрд.

Ранее сообщалось, что Bloomberg назвал предварительную причину лесных пожаров в Калифорнии.

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