Музыкант Саруханов раскрыл историю создания песни с двойным названием

Заслуженный артист России, певец, поэт и композитор Игорь Саруханов рассказал об истории создания одной из самой популярных композиций своего репертуара, сообщил «Крым 24».

Певец признался, что изначально в песне «Скрипка-лиса» были только строчки о грязи, лужах и овраге. Стало понятно, что нет какого-то доброго символа.

«И мы решили: „Скрипка-лиса“. Это будет тот самый сказочный образ, который перекроет все остальное», — объяснил он.

Певец рассказал, что поклонники начали дискуссировать, какое слово произносит певец — лиса или колесо. Саруханов отметил, что первоначальное название композиции — «Скрипка-лиса». После последовало много предположений фаворитов песни, а также представителей официальных организаций, например, РАО, Российского авторского общества. Так певец принял решение зарегистрировать также песню «Скрип колеса». В итоге оба названия официальные.

Певец также рассказал, что перед началом своих концертов, где также звучит песня «Скрипка-лиса», просит гостей позвонить по видеосвязи своим близким. Это стало уже родной традицией.

Ранее сообщалось, что певец Антонов не согласен с мнением, что он самый богатый артист РФ.