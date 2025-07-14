«Моя пенсия абсолютно стандартная»: Антонов опроверг статус самого богатого артиста РФ

Народный артист РФ Юрий Антонов рассказал о своем удивлении, когда ведущий «Славянского базара» Владимир Березин представил его публике в Витебске как «самого высокооплачиваемого артиста страны», сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, ведущий отметил, что исполнитель легендарного хита «Поверь в мечту» в настоящее время не ведет активную концертную деятельность. Однако хорошо зарабатывает за счет участия в частных мероприятиях. Певец Юрий Антонов отметил, что ведущий Березин — его хороший знакомый. Артист считает, что это не дает ему повод публично заявлять о вещах, которые не соответствуют действительности.

«Брехня. Я в очереди не стоял, чтобы кого-то обогнать. <…> Моя пенсия абсолютно стандартна», — отметил в разговоре с «Абзацем» Антонов.

Народный артист РФ рассказал, что его пенсия составляет 60 тыс. руб. Он редко посещает заказные мероприятия. Доход также получает с отчислений за авторские права.

«Как раз хватает только на жизнь, животных и угостить хорошим шампанским красивую девушку», — отметил певец Антонов.

По информации издания, народный артист активно помогает животным, которых он приютил. Певец заботится о кошках, белках, утках и других зверях и птицах. Исполнитель продолжает творческую деятельность. В Подмосковье у певца есть собственная студия, в которой он записывает для поклонников музыкальные композиции. Проживает Антонов также в Подмосковье. В феврале 2025 года артисту исполнилось 80 лет.

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