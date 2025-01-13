Музыкант Степанцов отреагировал на потерю имущества Лагутенко в Лос-Анджелесе

Фронтмен коллектива «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов высказал мнение, что потерявший из-за лесных пожаров недвижимость в Лос-Анджелесе лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко может вернуться в Россию, сообщило интернет-издание «Абзац».

Музыкант Вадим Степанцов рассказал, что в Лондоне покинувший после начало СВО Россию певец Лагутенко жил скоромно. Он предположил, что в Лос-Анджелесе у рокера также не было элитной недвижимости.

«Наши музыканты, переехавшие за границу в поисках лучшей доли, так себе там живут. Не думаю, что в США были какие-то хоромы», — в беседе с «Абзацем» высказал мнение Степанцов.

Участник коллектива «Бахыт-Компот» предположил, что Лагутенко выбрал для проживания Лос-Анджелес из-за теплого климата. Мызыкант отметил, что от пожара никто не застрахован. Однако, по его мнению, лидеру группы «Мумий Тролль» стоило приобрести недвижимость в Сибири. Спикер допустил, что певца могут не впустить на Родину, если он все-таки решит вернуться.

«Не туда активы метнул, не повезло. Мог бы купить домик где-нибудь в сибирской тайге. Хотя и там от пожара никто не застрахован», — отметил Степанцов.

Издание отметило, что в Лос-Анджелесе у Ильи Лагутенко была вилла стоимостью $2,8 млн. Она сгорела из-за лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Лос-Анджелесе увеличилась до 163 кв. км.