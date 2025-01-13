Площадь пожаров в Лос-Анджелесе увеличилась до 163 кв км

В Лос-Анджелесе пожары заняли огромную территорию, которая в совокупность превышает площадь Лихтенштейна. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от Департамента лесного хозяйства.

Как гласят официальные данные, пожары охватили 163 кв км, а ведь даже площадь самого Лихтенштейна составляет 160 кв км. При этом, в округе продолжается эвакуация – под обязательные приказы попадают десятки тысяч жителей. Ситуацию с тушением усугубляет сильный ветер, а также не функционировавшие пожарные гидранты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате пожаров в Лос-Анджелесе был уничтожен дом известного певца, лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, который переехал в США примерно 10 лет назад.