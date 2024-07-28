МВД Дагестана прокомментировало видео избиения умершего в РОВД военного

Телеграм-канал «Криминальная Хроника МВД Дагестана» сообщил, что СУ СК России по РД инициировал доследственную проверку, цель которой — выяснить причину смерти участника спецоперации в отделе полиции в Махачкале Ахмеда Джабраилова, а также разобраться, кто и с какой целью выложил видео в сеть.

Руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева напомнила, что давать правовую оценку действиям сотрудников полиции имеют право только специализированные органы. В настоящее время эксперты устанавливают причину смерти участника спецоперации и выясняют все обстоятельства происшедшего. На основании полученных экспертиз можно будет делать выводы, по итогу которых при необходимости виновных будут привлекать к ответственности.

«На вопросы «Как? Кем? Почему? и С какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки?» — у меня ответов нет», — сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.

В Махачкале 9 июля Ахмеда Джабраилова доставили в Советский РОВД. В этот же день стало известно о его смерти. Однако 27 июля в сети появилось видео, на котором предположительно зафиксирован допрос мужчины. Его приводят в наручниках. Затем сотрудники полиции начинают его избивать. Они одновременно пинают его ногами. Один из людей использует шокер. В один момент мужчина перестает двигаться и подавать признаки жизни. В кабинет входят медики, которые уносят мужчину в наручниках. Видео выложено фрагментами. Его достоверность на данный момент не подтверждена.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело против женщины, вонзившей полицейскому в голову вилку в Краснодаре.