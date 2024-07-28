СК возбудил уголовное дело против женщины, вонзившей полицейскому в голову вилку в Краснодаре

Следственный комитет России возбудил в отношение ударившей полицейского вилкой в голову в Краснодаре женщины уголовное производство, проинформировала пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, в минувшую субботу, 27 июля, в сети завирусилось видео инцидента: по-началу ничто не предвещало беды, оперативник штатском и буднично достал удостоверение, потребовав выключить музыку. Вышедшая внушительных размеров соседка по имени Катя ответила отказом. А когда парень стал заставлять ее собираться и ехать с ним в полицию, обозвав собакой, Катя от оскорблений перешла к побоям. Сначала девушка надавала тумаков супостату в приквартирном холле, а затем битые несколько минут мутузила триста раз уже пожалевшего, что ввязался, парня на общем балконе.

Кроме того, во время потасовки злобная Катя воткнула в висок мужчине вилку. Отсюда и кровь на голове у оперативника.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы. Она подозревается в применении насилия в отношении полицейского (ст. 318 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

Там добавили,что перед нападением на полицейского жительница Кубани нарушала общественный порядок в многоэтажном доме на улице Ивана Беличенко, громко слушая музыку.