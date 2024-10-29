МВД: убитая нижегородская полицейская написала шесть заявлений на супруга

Майора полиции Ольгу Молодченкову убили 25 октября. Супруг женщины признался в совершении преступления. Со слов юриста Юлии Васильевы, в суде мужчина объяснил, что у него не было другого выхода, сообщил newsnn.ru.

Супруги прожили вместе 27 лет. Источник NewsNN сообщил, что разлад в семье настал давно. Муж Андрей не хотел расторгать отношения, потому что ждал совершеннолетия младшего сына. В этом учебном году подросток окончит школу. Есть в семье и старшая дочь-инвалид. Собеседник редакции сообщил, что из-за 27-летней девушки в семье были частые скандалы. Супруг считал, что мать не любит ее и не уделяет должного внимания.

NewsNN пишет, что мужчина зарезал женщину клинком, предварительно выследив ее и нанеся удар в область груди. Тело положил в лодку, добрался до другого берега реки Ока и закопал в песке. Информация об убийстве опубликована в телеграм-канале регионального СК.

«По версии следствия, 25 октября текущего года подозреваемый, находясь на проспекте Молодежном Автозаводского района областного центра, в ходе ссоры со своей женой нанес ей ножевые ранения в область грудной клетки. С целью сокрытия совершенного преступления он вывез тело погибшей на берег реки Ока и закопал его», — сообщил СУ СК России по Нижегородской области.

Мужчина добровольно пришел в полицию и рассказал о преступлении. Со слов источника NewsNN, Андрей не собирался скрываться от правосудия. Нижегородец ранее уволился в звании старшего сержанта. На судебном заседании подозреваемый в негативной тональности рассказывал, каким человеком была его супруга.

Погибшая прослужила в органах 20 лет. От ее семьи поступило шесть заявлений, в которых родственники рассказывали об агрессии главы семейства.

«Всего от женщины, ее родственников в полицию поступило шесть заявлений: по факту кражи из гаража погибшей; от мужа о краже; от сына об избиении отцом; от тещи (матери погибшей) об угрозах со стороны зятя; от погибшей об угрозах со стороны мужа и последнее заявление от матери о пропаже дочери», — сообщили NewsNN в ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный бывший сенатор Арашуков пожаловался на пытки в «Черном дельфине».