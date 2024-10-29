ТАСС: пожизненно осужденный бывший сенатор Арашуков пожаловался на пытки в «Черном дельфине»

Отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» за организацию убийств экс-сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков якобы подвергается там пыткам и различным провокациям. Как информирует ТАСС, жалобу осужденного передал его адвокат Эльмар Ализаде.

Как рассказал представитель Арашукова, его доверитель потребовал перевести его как можно скорее в другую колонию, поскольку его жизни угрожает опасность.

«[Арашуков] неоднократно подвергался пыткам и становился жертвой провокаций. Поэтому он просит перевести его в колонию в Мордовской Республике», — сообщил адвокат.

Напомним, суд в России приговорил Рауфа Арашукова и его отца к пожизненному заключению по уголовному делу об убийстве зампреда молодежного движения «Адыгэ-Хэсэ».

Ранее стало известно, что Арашуков попытался подкупить сотрудника ФСИН через своего адвоката, передав в колонии «Черный дельфин», где он отбывает наказание, 3 млн руб. Сообщалось, что осужденный добивался привилегированных условий в колонии. Видео, на котором Арашуков предлагает взятку, опубликовало ФСБ.