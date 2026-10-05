Жителей и гостей Дмитрова пригласили на речную прогулку по каналу имени Москвы

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» пригласил жителей и гостей Подмосковья на экскурсии «Дмитров и Яхрома: история городов У БОЛЬШОЙ ВОДЫ» на теплоходе «Позитив» от пристани «Гавань» по каналу имени Москвы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Маршрут прогулки проходит от Дмитрова через Яхрому и поселок Орево, история возникновения которого связана со строительством канала Москва-Волга. Экскурсоводы музея-заповедника расскажут посетителям историю Дмитрова и Яхромы, историю Перемиловской высоты, где в 1941 году в результате ожесточенных боев был сорван гитлеровский план «Тайфун». Посетить мероприятие можно в течение всего октября, до окончания периода навигации. Узнать подробности можно на сайте.

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