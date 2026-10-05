В Подольской больнице мужчину спасли от пожизненной инвалидности после ДТП

В Подольской областной клинической больнице спасли молодого мужчину, пострадавшего в ДТП, он находился в крайне тяжелом и нестабильном состоянии — пациент жаловался на головную боль и боли в плечах, онемение пальцев рук, ограничение подвижности конечностей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Компьютерная томография выявила сотрясение головного мозга, тяжелое повреждение спинного мозга и переломы шейных позвонков. В ведомстве подчеркнули, что пациенту требовалось экстренное лечение, чтобы избежать инвалидности. Заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский сообщил, что хирурги удалили поврежденный пятый шейный позвонок, освободили спинной мозг от сдавления и восстановили стабильность позвоночника.

«Операцию выполняли под контролем рентгеновского изображения с использованием современного нейрохирургического микроскопа и микрохирургических инструментов», — добавил он.

Мужчину поставили на ноги через пять дней после операции, теперь он проходит курс реабилитации. Чувствительность и двигательная функция конечностей восстановились.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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