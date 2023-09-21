«Мы что, не люди уже»: В Перми у пенсионерки застройщики отобрали часть земли

В Перми специализированный застройщик «Ларец-Инвест» без предупреждения или предварительного оповещения сломал забор местной пенсионерки. Также сотрудники выломали малину, поставили новый забор из камня уже на территории частной собственности Лидии Черкасовой и приступили к строительству многоэтажного дома, сообщает properm.ru .

«Мы что, не люди уже? У нас прав нет?» — Лидия Черкасова обратилась с таким вопросом в заявлении к прокурору

Женщина обращается в различные инстанции, но каждый раз происходит одно и то же. Ее направляют в другое ведомство. Женщина идет туда, а там сотрудники ссылаются на ту структуру, откуда пенсионерка только вернулась.

К сотрудникам «Ларец-Инвест» (именно к рабочим) нет претензий. Возникает вопрос, как руководители компании получили разрешение на строительство от городских властей, если территория принадлежит пенсионерке еще с 90-ых годов.

Перед началом строительства женщина пригласила геодезиста, который отметил, где заканчивается участок владелицы. На заборе собственница указала рабочим границу ее частной собственности, чтобы привлечь их внимание. Пенсионерка уже заранее заподозрила, что могут возникнуть проблемы.

«Как так? Часть участка захватили, теперь на ней не вырастет ничего. Я считаю, что чиновники виноваты, они должны были контролировать строительство, а вы посмотрите вокруг! Что они вообще контролируют?» — возмущается Лидия Черкасова.

Когда начали ломать забор, женщина пошла к бригадиру. Пока выясняли отношения, строители продолжали снос объекта. На пенсионерку никто не обращал внимания.

Женщина думает обратить в суд, но переживает, что ее материальное положение не позволит оплатить ей все взносы и услуги юристов.