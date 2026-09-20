Гинеколог объяснила, почему беременность не всегда лечит боль

Фраза «родишь — пройдет» часто звучит при жалобах на болезненные месячные. Врачи объясняют это гормональной перестройкой, которая может подавить эндометриоз. Но эффект нередко временный. Гинеколог Анастасия Ласкевич рассказала « Газете.Ru », когда это работает, а когда нет.

Во время беременности уровень прогестерона растет, а эстрогенов падает. Эндометриоз зависит от эстрогенов, поэтому такая перестройка способна ослабить очаги болезни. Симптомы становятся мягче, иногда почти исчезают.

Грудное вскармливание усиливает эффект. Пролактин тормозит овуляцию и держит эстрогены на низком уровне. Это продлевает период облегчения. В отдельных случаях болезнь уходит в длительную ремиссию.

Но важно понимать: эффект чаще временный. Когда гормоны после лактации возвращаются к норме и цикл восстанавливается, симптомы нередко возвращаются.

Кроме того, фраза не учитывает все причины боли. Не всегда дело в эндометриозе или анатомических особенностях, которые меняются после родов.

Беременность может принести облегчение, но это не универсальное решение. Ключ — точная диагностика и индивидуальный подход, а не общие советы.

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