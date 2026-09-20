Второй смертельный случай за месяцы: медведьнапал на человека

В Усть-Камчатском округе на Камчатке медведь напал на мужчину. Он погиб. Власти объявили режим повышенной готовности и ведут поиск хищника. Это уже второе смертельное нападение за последние месяцы.

О ЧП сообщили ТАСС в администрации муниципалитета. Подробности уточняются. На месте работают экстренные службы.

Ситуация осложняется тем, что в столице региона уже действует режим ЧС из-за выхода медведей к людям. Хищники все чаще появляются вблизи населенных пунктов.

В июне 2026 года медведь убил рыбака в Усть-Большерецком округе. Тогда тоже велись поиски зверя. Сейчас власти призывают жителей быть предельно осторожными и не приближаться к лесным массивам без необходимости.

Ранее сообщалось, что в Абазе двух замеченных медведей пришлось ликвидировать.