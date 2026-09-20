На подлете к Москве сбили 131 дрон ВСУ

На столицу продолжается массированная атака беспилотников ВСУ. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за последний час было сбито 70 дронов противника. Об этом глава города сообщает в своем телеграм-канале.

Всего, по данным Собянина, за ночь 20 сентября сбито 131 беспилотников ВСУ. На местах падения работает специалисты экстренных служб.

Напомню, что днем ранее Москва так же находилась под атакой противника. За 19 сентября над столицей было сбито 25 дронов, отмечается в блоге главы города.

Ранее сообщалось, что делать при угрозе ЧС. Важно быстро укрыться в капитальном здании, подвале или подземном переходе, избегая открытых пространств, окон и лифтов; если вы в машине — покиньте ее и перейдите в безопасное место, не приближайтесь к обломкам дронов и без нужды не доставайте телефон. Заранее собранный «тревожный чемоданчик» с документами, деньгами, водой, едой, аптечкой и средствами гигиены и связи поможет действовать быстрее в экстренной ситуации.