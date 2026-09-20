Юрист объяснил, могут ли уволить сотрудника с долгами и кредитами

Наличие кредитов, займов или долгов не может быть основанием для увольнения. Даже решения суда и исполнительные производства не дают работодателю права расторгнуть договор. Адвокат Альберт Ануфриев рассказал « Газете.Ru », какие ограничения все же существуют и куда жаловаться.

По словам эксперта, условие в договоре о расторжении из-за долга ничтожно. Оно нарушает конституционное право на труд. Это касается и трудовых, и гражданско-правовых договоров.

Другое дело — банкротство. Во время процедуры ограничений на работу нет. Но после вступления решения суда в силу они появляются:

— 3 года нельзя быть руководителем компании или входить в коллегиальный орган управления;

— 5 лет — руководить страховой организацией, НПФ или МФО;

— 10 лет — руководить кредитной организацией.

Эти запреты касаются только руководителей, членов советов директоров, учредителей и акционеров. На обычных сотрудников и начальников отделов они не распространяются.

Логика простая: если человек не смог грамотно распорядиться своими финансами, ему нельзя доверять управление компанией. Но лишать работы из-за долгов нельзя — иначе как он расплатится.

Если работодатель требует увольнения из-за задолженностей, юрист советует обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Эти органы оперативно реагируют на нарушения трудового законодательства.

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