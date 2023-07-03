«Мы еще живы»: презентована книга о жизни детей из Советской Карелии в плену оккупантов
Фото: [©Дмитрий Козлов/РИА Новости]
В рамках проекта Ассоциации «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» вышла книга под названием «Мы еще живы», сообщает karelinform.ru. В ней собраны истории детей, которые в годы Великой Отечественной войны попадали в плен финских оккупантов.
Полная презентация книги лишь ожидается. Часть тиража уже передана в библиотеки для ознакомления читателями. Автором книги выступила Клавдия Александровна Нюппиева, которая сама, будучи ребенком в годы Великой Отечественной войны, оказалась в плену. Она собрала истории таких же детей и их семей, которые во время оккупации Карелии и Ленинградской области, были вынуждены проходить страшные испытания.
Клавдия Александровна на протяжении многих лет курировала работу организации «Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей».