Фигурист Энберт рассказал, почему после завершения карьеры за полгода трижды опоздал на самолет

Российский фигурист Александр Энберт в интервью рассказал о том, как изменилась его жизнь после завершения спортивной карьеры. По его словам, главная сложность заключалась не в потере формы или режима, а в необходимости самостоятельно выстраивать собственный график, сообщил rosbalt.ru.

Спортсмен пояснил, что в фигурном катании расписание известно задолго вперед. Работа строится олимпийскими циклами, то есть четырехлетними периодами. На несколько лет вперед известно: летом — сборы, затем этапы Гран-при, соревнования и так далее. Год за годом это повторяется, становится привычкой и рутиной. После ухода из спорта человеку приходится не просто следовать плану, составленному тренером и согласованному с Федерацией фигурного катания и Министерством спорта, а самому строить свое время. Именно это, признается Энберт, оказалось действительно трудно — стать человеком, который полностью отвечает за свою судьбу. На перестройку, по его словам, потребовалось время.

Фигурист привел показательный пример. За всю спортивную карьеру он ни разу не опоздал на самолет. А после ее завершения за полгода трижды опоздал на рейсы, потому что плохо составил логистику. Сборы он организовывал сам, билеты покупал тоже сам. Где-то нестыковка — и все: опоздал, что-то забыл, перепутал. Полгода неудачи шли одна за другой. Иногда было досадно, но чаще он понимал, что это переходный этап, через который нужно пройти. Эти полгода, по его словам, были нелегкими — не говоря уже о психологии, проработке себя и поиске новых целей.

Отдельно Энберт остановился на том, от чего пришлось отказаться. В спорте человек привыкает к ежедневным достижениям. Он общается с людьми, которые разделяют те же ценности и тоже каждый день достигают результатов. Есть тренер, который ведет, мотивирует преодолевать себя и становиться чуть лучше, чем ты был утром.

Когда же спортсмен выходит в обычную жизнь, он видит, что люди зачастую просто живут. Они говорят о своих эмоциях и чувствах, могут чем-то расстраиваться. В спорте тоже случаются огорчения, но они второстепенны. Там есть цель и план на день: выполнить определенные прокаты программы, сделать столько-то подходов и упражнений.

«Нужно достичь своего маленького шажочка ради большой цели. И, наверное, после спорта от этого нужно было отказаться, потому что обычная жизнь немножко другая. Она намного шире, и тебе нужно как-то распределять и эмоции, и силы. Я отказался в итоге от чрезмерного перфекционизма в каждом своем действии в угоду, наверное, более творческим задачам, развитию себя и своих проектов», — отметил российский фигурист Александр Энберт.

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