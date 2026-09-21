Подмосковные студенты приняли участие в мероприятиях ко Дню работников леса

Более 9,8 тыс. подмосковных студентов приняли участие в мероприятиях ко Дню работников леса, который отмечается в России ежегодно в третье воскресенье сентября. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В преддверии профессионального праздника, посвященного специалистам по охране, восстановлению и рациональному использованию лесных ресурсов, советники директоров по воспитанию вместе с обучающимися СПО приняли участие в деловой игре «Суд над браконьером». Так, они смоделировали судебное заседание и выступили в роли судей, прокуроров, защитников и свидетелей, затронув вопросы незаконной охоты и вырубки лесов.

Кроме того, в честь праздника был организован медиапроект «Голос леса». В рамках него студенты объединились в команды и распределили роли для создания коротких видеороликов об актуальных проблемах лесного хозяйства, работе лесничеств и не только.

«Навигаторы детства» также организовали экологическую акцию «Природа — наш дом». Отметим, что Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Минпросвещения РФ. Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.