«Никто не застрахован»: 24-летний стример Влад Куертов рассказал о борьбе с раком щитовидной железы

24-летний белорусский стример Владислав Куертов рассказал о борьбе с раком щитовидной железы, который выявили на второй стадии, пишет Super.ru. По словам блогера, метастазы затронули лимфу, но такой вид рака считается одним из наиболее поддающихся лечению.

В своем блоге Куртов отметил, что занимался лечением почти все лето: ему провели две операции и курс радиойодтерапии.

«Все закончилось чуть больше месяца назад. В целом перенес лечение легко, сейчас отлично себя чувствую, а организм привыкает к новому гормону, который мне нужно принимать всю жизнь», — написал стример.

По его словам, новообразование у него обнаружили случайно во время планового медицинского обследования — на тот момент блогер не испытывал неприятных симптомов, чувствовал себя хорошо и продолжал заниматься спортом.

Влад призвал подписчиков регулярно сдавать анализы, ежегодно проходить полное обследование, следить за питанием и вести здоровый образ жизни.

Ранее журналист Отар Кушанашвили сообщил о предстоящей операции 28 сентября.