Звездный нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:1) получил двойной малый штраф. Две минуты арбитры выписали ему за нарушение правил, еще две — за мат.

Игрок «Сочи» упал после борьбы у борта с Кузнецовым, и судьи зафиксировали неочевидную задержку клюшкой. Обладатель Кубка Стэнли отреагировал на это удивленной репликой: «Ты что, обалдел (заменено нецензурное слово — прим.), что ли». За эту фразу нападающий получил еще две минуты.

За врем отсидки Кузнецова ничего важного на площадке не произошло, и «Сибирь» уверенно довела матч до своей второй победы в сезоне.

Евгений Кузнецов в семи матчах сезона набрал 4 (2+2) очка. «Сибирь» с четырьмя баллами занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.

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