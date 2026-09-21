В Подмосковье суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков

Железнодорожный городской суд с учетом позиции заместителя прокурора Московской области Сергея Панина вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины пр ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным суда, днем 3 июня 2026 года подсудимый вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через интернет получил координаты тайника на территории городского округа Балашиха. Там он забрал 40 свертков с заранее расфасованным синтетическим наркотическим средством, чтобы сбыть их на территории региона. Однако сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность и изъяли наркотики из незаконного оборота.

Мужчине назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.