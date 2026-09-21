В Лабытнанги произошла история, которая не оставила равнодушными местных жителей. Дарья, жительница города, лишилась кота по кличке Перс, которому было семь лет. Женщина уверена, что питомца забрал сосед с верхнего этажа, а GPS-трекер, закрепленный на ошейнике, был сорван. Через несколько дней животное оказалось у ворот приюта для бездомных животных, где на него напали собаки, сообщил muksun.fm.

Семь лет бок о бок

Семь лет назад Дарья принесла в дом маленький пушистый комочек и дала ему имя Перс. Шли годы, и он превратился в близкого спутника, с которым связана вся ее взрослая жизнь. Кот гулял сам по себе, его знали все соседи, и он всегда возвращался на родной коврик.

Спокойствие закончилось, когда этажом выше появились новые жильцы. По словам Дарьи, мужчина, проживающий с пожилой женщиной, с первых дней повел себя враждебно. Неприязнь оказалась стойкой. После первой же ссоры Перс впервые исчез со двора.

Первое похищение

Полтора года о коте не было вестей. Дарья не прекращала поиски. Однажды на телефон пришло уведомление из Салехарда. Истощенного и напуганного, но живого Перса обнаружили возле предприятия, где трудился тот самый мужчина.

«Не трудно догадаться, кто это был», — горько усмехается Дарья.

GPS не помог

Тогда хозяйке удалось вернуть питомца. Страх потерять его навсегда прочно поселился в ее душе. Чтобы обезопасить любимца, Дарья приобрела дорогой ошейник с GPS-модулем. Теперь она отслеживала каждое перемещение кота на экране смартфона.

Однако электронное устройство, как считает собственница кота, не остановило соседа. 17 июля около половины седьмого вечера красная точка на карте внезапно замерла и погасла во дворе дома.

«17 июля в районе переулка Первомайского кто-то забрал кота и отключил GPS-трекер. На ошейнике также имелся адресник с данными владельца», — писала Дарья в социальных сетях, пытаясь найти хоть каких-то свидетелей среди прохожих.

Обращение в полицию

Дарья сразу отправилась писать заявление. Ответы сотрудников, по ее словам, поразили ледяным равнодушием. Сначала ей якобы сказали, что питомца уже не спасти и стоит просто завести нового. Потом добавили дежурную фразу про тяжелое время, когда и люди пропадают, куда уж тут искать животных.

Надежда теплилась ровно сутки. Первые 24 часа Дарья убеждала себя, что трекер просто разрядился или поймал помеху. Она гнала от себя страшные мысли. Позже Перса нашли мертвым. Его подкинули к дверям местного приюта для бездомных животных. Бродячие псы, почуяв чужака, набросились на него и нанесли смертельные травмы до того, как волонтеры успели вмешаться.

Кто именно это сделал — официально не установлено. Дарья уверена: без соседа здесь не обошлось. Но доказать это она не может.

«Он его подкинул к приюту, зная, что там куча собак!» — сказала Дарья.

По информации издания, в настоящее время Дарья работает далеко от Ямала, на вахте. Решать вопросы дистанционно, обзванивая следователей и прокуратуру, ей невыносимо тяжело. Боль от потери смешивается с глухим бессилием. Проверка завершилась без возбуждения уголовного дела. Женщине, по сути, отказали в защите. Единственное, что она услышала в ответ на свое горе, — совет завести другого котенка.

«Муксун.fm направил официальный запрос в отдел МВД России по городу Лабытнанги с просьбой пояснить причины отказа в возбуждении дела. Редакция ждет ответа ведомства».

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