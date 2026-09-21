Кожа сохнет и шелушится: как ухаживать за лицом осенью

Летом кожа сталкивается с солнцем, жарой, морской или хлорированной водой, а осенью к этому добавляются холодный воздух, ветер и сухость в помещениях. В результате привычный уход перестает работать — лицо начинает стягивать, появляется шелушение, покраснение. Почему осенью кожа становится хуже и как за ней ухаживать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-косметолог Мария Калинина.

По словам специалиста, осенью в первую очередь страдает защитный барьер кожи. Когда на улице становится холоднее, а дома включают отопление, воздух теряет влагу. Кожа быстрее отдает воду и становится более чувствительной.

«Осенью я бы не советовала резко менять весь уход. Коже сейчас важнее спокойствие. Если она стала сухой или чувствительной, нужно убрать все лишнее и восстановить защитный барьер», — рассказала Калинина.

Первое, что стоит пересмотреть, — очищение. Горячая вода, агрессивные гели и частое умывание могут делать кожу еще суше. Лучше использовать мягкое средство без выраженной отдушки и не умываться слишком горячей водой.

После очищения коже нужен крем. Причем осенью легкого летнего флюида может оказаться недостаточно. Эксперт порекомендовала в холодное время года переходить на более плотные кремовые текстуры. Хорошо, если в составе есть церамиды и другие компоненты, поддерживающие кожный барьер.

«Если после умывания лицо быстро начинает стягивать, это уже сигнал, что прежнего ухода мало. Выбирайте более питательную текстуру и наносите ее регулярно, особенно после умывания», — объяснила косметолог.

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Отдельное внимание стоит уделить губам, рукам и участкам, которые сильнее всего реагируют на холод. Крем лучше наносить не тогда, когда кожа уже потрескалась, а заранее.

Также специалист уточнила, что осенью не нужно полностью отказываться от солнцезащитного крема. Ультрафиолет действует и в холодное время года, поэтому SPF остается частью ежедневного ухода.

А вот с активными процедурами спешить не стоит. Если кожа после лета раздражена, шелушится или стала чувствительной, агрессивные скрабы, кислоты и пилинги могут только усугубить ситуацию.

«Если кожа шелушится, не надо ее тереть скрабом до гладкости. Сначала нужно убрать сухость и восстановить барьер. И только потом возвращаться к активным средствам, если они вообще нужны», — отметила Калинина.

Поможет и обычный бытовой фактор — влажность воздуха. С началом отопительного сезона в квартире становится суше, поэтому при выраженной сухости кожи можно использовать увлажнитель. Комфортный уровень влажности в помещении — примерно 30-50%.

«Если появились сильный зуд, краснота, трещины или постоянное жжение, лучше не экспериментировать с косметикой, а обратиться к врачу», — подытожила косметолог.

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