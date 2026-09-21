Портит эмаль зубов и повышает сахар в крови: кому лучше не пить свежевыжатый сок натощак

Свежевыжатый сок кажется полезным утренним напитком, но в одном стакане может оказаться сахар сразу из нескольких фруктов — при этом клетчатки остается намного меньше. При регулярном употреблении это может повышать сахар в крови и вредить эмали зубов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, сам по себе сок — не вредный продукт. Здоровому человеку небольшая порция во время завтрака вполне может вписываться в рацион. Вопрос в количестве и регулярности.

«Если хочется утром выпить немного свежевыжатого сока — пожалуйста. Но стакан на пол-литра каждый день я бы точно не советовала. Это уже довольно много фруктового сахара за один раз», — рассказала Редина.

Эксперт подчеркнула, что сахара, которые содержатся во фруктовом соке, относятся к свободным сахарам, которые нужно ограничивать в рационе, а целые фрукты содержат клетчатку — благодаря ей они полезнее.

«Людям с диабетом и другими нарушениями углеводного обмена нужно очень осторожно относиться к сокам натощак. Он усваивается быстрее, чем целый фрукт, поэтому может быстрее повышать уровень глюкозы в крови», — объяснила диетолог.

Еще одна причина не увлекаться соками — зубы. Кислоты из фруктов могут воздействовать на эмаль, а содержащиеся в напитке свободные сахара повышают риск кариеса.

«Выпили сок во время завтрака вместе с едой, потом прополоскали рот водой. Чистить зубы после кислого не нужно», — посоветовала Редина.

Если после сока появляется тяжесть, изжога или неприятные ощущения в желудке, от него тоже лучше отказаться или подобрать другой вариант. Особенно это касается кислых цитрусовых напитков.

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