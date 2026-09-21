Кадыров приблизился к абсолютному результату на выборах, получив 99,85% голосов
ТАСС: Кадыров обновил свой рекорд на выборах главы Чечни, набрав 99,85% голосов
Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чеченской Республики, набрав 99,85% голосов после обработки 100% бюллетеней. Такие данные опубликованы на онлайн-табло Центральной избирательной комиссии, сообщает ТАСС.
Нынешний результат стал рекордным для Кадырова на прямых выборах главы республики. В 2016 году он получил 97,94% голосов, а в 2021 году — 99,7%.
Кандидат от партии «Справедливая Россия» Исмаил Денильханов набрал 0,05% голосов. Представитель КПРФ Халид Накаев также получил 0,05%.