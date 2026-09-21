В Подмосковье от гриппа привились почти 126 тыс. жителей

С начала прививочной кампании против гриппа в Подмосковье вакцинацию прошли почти 126 тыс. жителей, взрослые и дети могут пройти процедуру с помощью отечественной вакцины в медицинских организациях региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Вакцинация остается самым эффективным способом профилактики гриппа и его последствий. Особенно важно своевременно защитить детей, пожилых людей и лица с хроническими заболеваниями, поскольку грипп может вызывать серьезные осложнения», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту прикрепления, перед этим врачи посматривают пациентов на наличие или отсутствие противопоказаний. Дети также могут выполнить процедуру в школах и детских садах с согласия родителей. Кроме того, для взрослых жителей работают мобильные прививочные пункты в местах с большим потоком люде.

Вакцинация против гриппа проводится бесплатно. Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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