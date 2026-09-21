В Подмосковье подали более 30 тыс. онлайн-заявок на перераспределение земель

С начала 2026 года в Подмосковье жители подали более 30 тыс. заявлений на перераспределение земельных участков, сделать это можно через региональный портал госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу оказывают поэтапно, в первом — происходит получение постановления администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане или согласие на заключение соглашения о перераспределении в соответствии с ПМТ. В рамках второго этапа происходит заключение соглашения о перераспределении.

Для получения услуги нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. В услугу внедрен искусственный интеллект, который распознает документы и находит неверные файлы. Развитие ИИ происходит в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.