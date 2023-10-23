«Мы - хозяева, и все»: В Ставрополье в аренду бизнесменам незаконно передали озеро

По вине фермеров на востоке Ставрополья пересох водоем, который находится в аренде, сообщает newstracker.ru . Корреспондент издания сообщает, что местные власти знают о проблеме, но никак на нее не реагируют.

«В ходе выездного обследования выявлен факт проведения работ по возведению гидротехнического сооружения (земляной дамбы), при котором произошло осушение русла канала на протяжении 300 метров от места перекрытия русла до мостового сооружения, расположенного ниже по течению канала. При осмотре акватории канала выявлена гибель водных биологических ресурсов следующего видового состава: толстолобик, карась, окунь, судак, лещ, сом и сазан общим количеством 120 экземпляров», — сообщили в управлении Федерального агентства по рыболовству.

В регионе пересыхает Дадынское озеро. Люди рассказали, что фермеры перекрыли канал. Через него вода поступала в систему озер. О последствиях данного действия сообщают местные жители.

«Вода уходит, рыба дохнет. В Сагу Бирючью вода еще поступает, а Дадынское озеро перекрыто. Мы уже написали коллективное письмо в прокуратуру, Генеральную прокуратуру», — рассказал NewsTracker местный житель.

Местные жители говорят, что у водоема появился арендатор. Людей теперь не пускают ловить рыбу.

«Наших ребят штрафовали, не представляясь, кто они, что. Мы — хозяева, и все. Когда раньше были другие пользователи этих озер, никаких проблем у нас не было. Мы приезжали с семьями отдыхать, ни у кого никаких вопросов не возникало. Из Москвы даже ребята приезжали, а сейчас — не могут», — рассказал Анатолий Анатольевич корреспонденту NewsTracker.

О проблеме было известно давно. Уже выходил материал, как гибнет рыба. Прошел месяц, но ситуация не разрешена. Теперь редакция провела собственное расследование.

Выяснилось, что арендатор построил дамбу, после чего уровень воды резко снизился. Начала гибнуть рыба. Местные жители уже два раза обращались в прокуратуру. По документам озеро превратилось в пруд, поэтому водоем разрешили сдать в аренду.

«Озеро Дадынское с подачи министерства природных ресурсов Ставропольского края стало прудом или карьером. Озеро Дадынское состоит в государственном водном реестре и не является прудом для использования под прудовую аквакультуру, но по решению министерства природных ресурсов из озера сделали пруд. Мотивировка — в том, что на озере имеются водоподпорные сооружения», — пишут рыбаки.

Арендаторы – это местные бизнесмены Владимир Чурин (Солдато-Александровское) и Владимир Гордиевский (село Левокумское). На запрос редакции с просьбой прокомментировать ситуацию Владимир Чурин ответил, что не имеет никакого отношения к озеру. Владимир Гордиевский на запрос не ответил.

Люди рассказывают, что возле водоема всегда находятся люди, которые представляют интересы арендаторов. Они ведут себя грубо.