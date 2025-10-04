«Мы исправно платим за коммунальные услуги»: жители российского города полгода живут без горячей воды
KazanFirst: дом в Казани остался без горячей воды на полгода
Фото: [Медиасток.рф]
Полгода жители одного из многоэтажных домов в Казани на протяжении полугода не получают горячую воду. По словам жильцов, проблема стала актуальной после отключения газовых колонок, сообщил интернет-портал KazanFirst.
Жители рассказали, что регулярно оплачивают коммунальные платежи. Из-за отсутствия горячей воды люди вынуждены покупать водонагревательное дорогостоящее оборудование.
«Мы исправно платим за коммунальные услуги, но вместо этого получаем убытки и новые расходы. Это грубое нарушение наших прав», — возмутилась собеседница KazanFirst.
Жительница многоквартирного дома Анастасия Чижикова рассказала, что представителя управляющей компании пригласили на собрание. Встреча прошла в 09:00, когда большая часть жильцов находились или только собирались на работу. Представитель УК, по мнению Анастасии, не предоставил никаких четких данных. Людей просили подписать документы.
«Зато в руки начали выдавать странные документы без печати с требованием подписей и суммой почти 9,3 млн руб. Ни сметы, ни сроков, ни источника финансирования. Подобные действия мы расцениваем как попытку переложить ответственность и финансовое бремя на собственников», — отметила Чижикова.
KazanFirst обратился за комментарием в управляющую компанию. Редакции сообщили, что причина отсутствия горячей воды — колонки оставили отключенными после обращения ООО «Газжилсервис». В компании сначала проинформировали о непригодности для эксплуатации дымоходов. Было решено отключить газовое оборудование. Газовые плиты постепенно подключили, но вопрос с колонками пока не решен.
