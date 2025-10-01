Эксперт раскрыл последствия для Собчак долгов по ЖКУ

Телеведущая Ксения Собчак столкнулась с судебными исками из-за непогашенной задолженности за жилищно-коммунальные услуги. На портале столичных мировых судей появилась информация о трех заявлениях от Фонда капремонта, хотя конкретные суммы взысканий не уточняются. Сама Собчак утверждает, что официальных уведомлений о претензиях не получала. Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь поясняет, что подобные ситуации — стандартная практика при нарушении жилищного законодательства. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, согласно ст. 153 ЖК РФ, каждый собственник обязан своевременно вносить плату за коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт. При образовании просрочки кредитор вправе обратиться в суд, часто используя упрощенный порядок получения судебного приказа.

Эксперт добавил, что, если суд удовлетворит требования истца, наступят серьезные правовые последствия. Судебные приставы получат основания для принудительного взыскания: списания средств со счетов, удержания части доходов, а при значительных суммах — запрета на выезд за рубеж и ареста имущества. Особенность дела Собчак в том, что исковые требования, вероятно, превышают 500 тыс. рублей, поскольку применяется не упрощенная, а стандартная процедура.

По его мнению, собственникам в подобных ситуациях тщательно следует проверять начисления в квитанциях, а при подтверждении долга — договариваться о рассрочке. Такой подход позволяет избежать дополнительных судебных издержек и исполнительского сбора, сохранив контроль над ситуацией.

Ранее депутат Колунов заявил, что коллекторы не имеют права взыскивать долги за свет и отопление.