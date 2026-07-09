Маргарет Куолли и Джек Антонофф разъехались по разным домам после трех лет брака

31-летняя звезда «Субстанции» Маргарет Куолли и 42-летний музыкант Джек Антонофф больше не живут вместе, пишет The Voice. Слухи о расставании пары поползли после того, как Джек пришел на свадьбу Тейлор Свифт один, без жены. Позже инсайдеры подтвердили: они разъехались и дали себе время подумать.

Последний раз пару видели вместе на «Грэмми» в феврале, а в марте Маргарет поздравила мужа с днем рождения, но к тому моменту в их отношениях уже наметился разлад. Актриса удалила свадебные фото из своих соцсетей. В день свадьбы Свифт Куолли была на съемках фильма «Одержимость».

Роман Куолли и Антонофф развивался стремительно. Они познакомились на вечеринке в 2021 году. Джек признавался, что влюбился в актрису с первого взгляда, а Маргарет сразу поняла, что он ее будущий муж. В марте 2022-го они вышли в свет как пара, а летом того же года объявили о помолвке на Каннском кинофестивале. Свадьбу сыграли в августе в Лонг-Бич.

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