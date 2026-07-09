Пассажиры Подмосковья совершили более 83 тыс. поездок в автобусах «Лето в Подмосковье»

С 30 июня жители и гости Подмосковья совершили более 83 тыс. поездок в автобусах АО «Мострансавто», украшенных яркими баннерами в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число поездок в них пассажиры фиксировали с помощью социальных карт — более 35 тыс. поездок. На долю банковских карт пришлось почти 32 тыс. операций от общего числа, транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек») — более 15 тыс. трансакций.

В ведомстве уточнили, что в 2026 года в проекте Правительства Московской области по популяризации отдыха в регионе задействовано 40 автобусов большого класса. Они курсируют на городских, пригородных и междугородних маршрутах и соединяют населенные пункты региона с популярными местами отдыха, туристическими и культурными объектами региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.