Опасные привычки в Самсонов день: что предки категорически запрещали делать 10 июля

В народном календаре 10 июля значится как Самсонов день. Эта дата на Руси была окружена множеством традиций, связанных с земледельческими трудами, гостеприимством и заботой о близких, сообщила pravda-nn.ru.

Благоприятные действия

Солнечная погода в этот день считалась добрым знаком для выхода на покос и полевые работы — верили, что усердие в труде обеспечит семье достаток. Особое почтение оказывали странникам: каждого путника было принято приглашать в дом, кормить и оставлять на ночлег. Кроме того, в Самсонов день отправлялись в лес за целебными травами — по народным поверьям, собранные в эту пору растения обретали усиленную целительную силу.

Строгие предостережения

Главный запрет дня касался приема гостей: отказать вошедшему в дом человеку означало навлечь на семью нужду и голод. Не рекомендовалось чрезмерно нагружать лошадей работой — существовало поверье, что животное может тяжело захворать. Лежать на сене в этот день тоже считалось опасным: верили, что так можно потерять свои припасы и сбережения.

Запрещалось проходить мимо просящего помощи — иначе, по приметам, можно было самому попасть в сложное положение. Встречи под березой советовали избегать: это сулило тоску и уныние. Детей на ночь не оставляли одних — считалось, что нечистая сила может причинить им вред, поэтому малыши должны были спать рядом с родителями.

Для девушек существовали особые ограничения: не следовало облизывать или покусывать губы — это могло отдалить замужество. Также не рекомендовалось подолгу разглядывать свое отражение в зеркале, чтобы не потерять молодость и привлекательность.

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