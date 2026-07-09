Удар ножом в грудь четырехлетней племяннице: 24-летнюю россиянку заключили под стражу

Следственные органы Следственного комитета России по Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 24-летней жительницы региона. Ей инкриминируют убийство малолетнего ребенка по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства, сообщило издание 7info.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 4 июля в населенном пункте региона. По данным следствия, фигурантка, будучи в нетрезвом состоянии, нанесла ножевое ранение в область груди своей четырехлетней племяннице. Полученная травма оказалась смертельной — ребенок скончался на месте происшествия.

Обнаружив утром тело девочки, ее мать незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. К этому моменту предполагаемая виновница покинула место преступления. Однако стражам порядка удалось задержать ее в течение того же дня. Суд, рассмотрев ходатайство следователя, принял решение об аресте подозреваемой.

В ходе осмотра места происшествия было изъято орудие преступления. В рамках дальнейших процессуальных действий обвиняемой назначено прохождение комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Следователи и криминалисты продолжают проводить необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося и формирования полноценной доказательной базы.

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