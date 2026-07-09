Тайна серой дымки: в Кемерове нечем дышать, а источников возгорания не нашли

В четверг, 9 июля, жители Кемерова столкнулись с резким ухудшением экологической обстановки: областной центр накрыла плотная серая дымка с характерным запахом гари. Эколог Денис Поляков в беседе с Pravda.Ru поделился мнением, что мешает горожанам выйти на улицу.

По данным издания, системы мониторинга качества воздуха зафиксировали опасную концентрацию вредных примесей во всех районах города. Однако в оперативных сводках МЧС не значится крупных возгораний на территории Кузбасса, которые могли бы стать причиной столь масштабного смога.

Местные жители активно обсуждают ситуацию в соцсетях, отмечая, что едкий запах ощущается даже при закрытых окнах и затрудняет дыхание. На фоне экологической тревоги все чаще поднимается вопрос оперативности экстренных служб — в регионе уже ведется работа по улучшению логистики, в том числе для быстрого реагирования медиков на возможные обращения граждан с жалобами на самочувствие из-за смога.

Эколог Денис Поляков, комментируя ситуацию, предположил, что подобные помутнения атмосферы часто возникают из-за совокупности природных факторов: метеоусловий, задерживающих выбросы, и отсутствия ветра, который мог бы развеять дымку.

«Подобные помутнения атмосферы часто возникают из-за совокупности природных факторов: отсутствия ветра и высокой влажности, которая "прижимает" дым к земле. В таких условиях даже отдаленные лесные пожары могут существенно влиять на видимость и самочувствие людей в городах», — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье привлекли к ответственности шестерых нелегальных перевозчиков мусора.