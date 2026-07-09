В Одинцовском завершат капремонт детского сада при Мало-Вяземской СОШ

В поселке Большие Вяземы Одинцовского округа завершается капитальный ремонт детского сада № 34 при Мало-Вяземской школе, строительная готовность объекта достигла 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и с задачами нацпроекта «Семья», в них задействованы 45 человек и две единицы техники. Они завершают ремонт фасада, общестроительные и отделочные работы, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, ведут работы по благоустройству прилегающей к школе территории.

В здании два этажа, в нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только. Учреждение откроют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.