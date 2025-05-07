«Мы не могли пройти мимо такого события»: тагильчане встретили «Эшелон Победы»

В Нижний Тагил приехал «Эшелон Победы» — подвижный состав на паровозной тяге, который эксплуатировался в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, горожане встречали поезд криками радости. Люди собрались на площади за 1,5 часа до прибытия поезда. Тагильчанка Екатерина Реутова пришла на мероприятие с ребенком. Девушка обратила внимание на большое количество детей возле поезда. По мнению горожанки, подобные акции оказывают положительное влияние на воспоминание молодого поколения.

«Мы не могли пройти мимо такого события. Сегодня привела сюда свою дочь, чтобы показать и приобщить ее к нашей истории, рассказать, как все было», — рассказала горожанка.

По информации издания, в нынешнем году в эшелон вошли раритетные вагоны — медицинский вагон для эвакуации солдат в тяжелом состоянии и бронеплатформа «Свердловского железнодорожника». Горожанам предложили пройтись по 11 вагонам. Вагон для транспортировки тяжелораненых был построен в 1939 году. Его недавно отреставрировали. Один из вагонов был предназначен для перевозки белья и продуктов, необходимых для военнослужащих.

«В нашем составе впервые ездит и П-36 „Генерал“. У него зеленый окрас, как у пассажирского поезда, и красная ливрея, похожая на генеральские брючные лампасы. Именно поэтому паровоз имеет такое название», — сообщил корреспонденту TagilCity.ru начальник ретропоезда Сергей Славных.

В одном из вагонов разместили фотографии фронтовиков. Кроме экскурсии по вагонам, для жителей Нижнего Тагила подготовили концерт с участием местных творческих коллективов.

Ранее сообщалось, что «Поезд Победы» вызвал восхищение у жителей Приморского края.