«Поезд Победы» вызвал восхищение у жителей Приморского края

Жители Приморья прибыли на железнодорожный вокзал в Спасске-Дальнем, чтобы встретить «Поезд Победы», сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, из-за большого количества желающих скопилась толпа. Сотрудники правоохранительных органов следят за порядком. Въезд автомобилей на территорию вокзала временно запретили. Полицейская машина преграждает проезд. По информации издания, на перроне собралось много горожан. Они снимали на видео «Поезд Победы».

«Толпа ликует и с восторгом разглядывает уникальные вагоны и военную технику былых лет», — сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, для гостей на перроне организовали концерт — выступил оркестр и творческие коллективы. Поезд сделает остановки в нескольких городах Приморского края. Длительность остановок — один час. Во Владивостоке поезд сделает более длительную остановку. В пресс-службе правительства региона публиковали расписание.

В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» проинформировали, что инициаторами акции выступили местные железнодорожники. В одном из вагонов размещены платформы с историческими инсталляциями и экспозициями военной техники, в том числе гаубицы, полевые пушки, бронеавтомобили, танки и грузовики.

Ранее сообщалось, что жители Югры получили фейковые сообщения от Роспотребнадзора о запрете организации полевых кухонь на 9 Мая.