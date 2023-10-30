«Мы не побеждаем»: Ермак удалил пост с призывом прочитать статью Time о Зеленском

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в социальной сети призыв к прочтению материала в журнале Time, посвященную президенту Украины Владимиру Зеленскому. Через время Андрей Ермак удалил данный пост, сообщает ТАСС .

Возможно, причиной стало то, что в материале Time рассказано, что президент Украины устал от военного конфликта с Россией. К такому мнению автор статьи пришел, когда наблюдал за выступлением Владимира Зеленского перед членами конгресса. Он был уставшим и замученным.

Церемонию вручения медалей военным ВСУ провел быстро. А после признался, что он - единственный, кто верит в победу Украины. Не менее оптимистичными стали и комментарии о событиях в зоне СВО и о реакции на все Зеленского со слов его ближнего окружения.

«Теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит», - человек из близкого окружения Зеленского рассказал, что больше он не улыбается и не шутит

Еще один соратник Зеленского рассказал, что президент обижен на отношение Запада. Полученных средств не хватает не только для того, чтобы выиграть, а чтобы хотя бы выжить. Близкий советник президента рассказал, что многие уже понимают, что Украина не сможет выиграть.

«Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это», - так отзывается помощник Зеленского о том, как президент реагирует на провалы ВСУ.

На Украине есть жители, которые против мира с Россией. Но есть и те, кто понимает, что ситуация не улучшается: впереди зима и сложный отопительный сезон, в зоне СВО успехов у ВСУ нет, значит, надо завершать конфликт.

«В конце прошлого года, во время его предыдущего визита в Вашингтон, Зеленского встретили как героя. Белый дом направил реактивный самолет ВВС США, чтобы забрать его в восточной Польше за несколько дней до Рождества и в сопровождении самолета-разведчика НАТО и истребителя F-15 Eagle доставить его на объединенную базу Эндрюс за пределами столицы США. В тот вечер Зеленский выступил перед совместным заседанием Конгресса, чтобы заявить, что Украина победила Россию «в битве за умы всего мира», - пишет автор материала Time

В нынешнем году, как пишет автор, такого восторга Владимир Зеленский ни у кого не вызвал. Напротив, чувствуется усталость от Украины, ведь правительство США серьезно конфликтует из-за того, стоит ли продолжать передавать деньги Украине.