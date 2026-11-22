Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, высказался о возможности политической карьеры и заявил, что пока делает ставку на музыку, рассказал артист в интервью RT . Исполнитель также обозначил, как видит свое влияние на слушателей.

Отвечая на вопрос о том, звали ли его в политику, на выборы или на государственную должность, музыкант отметил, что не намерен делать из подобных разговоров политический анонс, поскольку сегодня его выбор — творчество. По мнению артиста, медийность и активная гражданская позиция сами по себе еще не требуют перехода в политику, а популярность не дает нужной квалификации для работы в госструктурах.

При этом SHAMAN подчеркнул, что хорошо чувствует ответственность перед публикой. Находясь на своем месте, он уже способен влиять на мысли и эмоции миллионов людей, включая совсем молодых слушателей. Через свои песни певец стремится делиться с аудиторией любовью к Родине, уважением к истории, а также верой в себя и страну.