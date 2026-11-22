Главный арбитр Аллен Чэпмен пояснил, что не стал удалять игрока «Интер Майами» Лионеля Месси за бросок мяча в лицо футболисту «Коламбус Крю», поскольку эпизод не потянул на жесткое наказание, передает The Daily Star. По словам судьи, уровень воздействия оказался слишком слабым для красной карточки.

Сам Чэпмен отметил, что примененная сила была незначительной и не дотягивала до насильственного поведения. Встреча между «Интер Майами» и «Коламбус Крю» в плей-офф МЛС завершилась крупным поражением команды Месси со счетом 0:3.

На фоне событий в клубе вспоминают и другие вехи в карьере аргентинца. На чемпионате мира 2026 года он отметился восемью голами, уступив по результативности лишь Килиану Мбаппе с десятью мячами, а в финале турнира Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1 — победный гол на счету 26-летнего нападающего «Барселоны» Феррана Торреса во втором дополнительном тайме после нулевой ничьей в основное время.

В сентябре Месси также входил в число претендентов на «Золотой мяч», но приз достался форварду «Баварии» Гарри Кейну. При этом у самого аргентинца в коллекции остается рекордные восемь «Золотых мячей».