30-летняя певица Марго (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) появилась на церемонии вручения премии «Распаковка 2026» и вышла на сцену столичной арены.

Во время общения с журналистами VOICE она призналась, что всю жизнь боролась с лишним весом. Сейчас артистка использует уколы для похудения, но не рекомендует этот способ другим.

«У меня была адская депрессия дважды. Вот когда я начинала и когда я заканчивала», — рассказала Марго.

Певица отметила, что этот метод дался ей тяжело, и она не советует повторять такой опыт без серьезных причин.

Марго долгое время тщательно скрывала детали своей личной жизни, однако недавно она откровенно призналась, что уже несколько лет состоит в счастливом браке.

По словам Овсянниковой, ее муж полностью обеспечивает семью и исполняет любые ее желания, благодаря чему творчество для нее остается исключительно делом для души. Вместе пара воспитывает сына, который родился в марте 2022 года.

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