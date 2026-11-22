Священнослужитель РПЦ отец Николай выделил три тревожные черты сегодняшнего времени, сопоставив происходящее в мире с евангельскими текстами, рассказал батюшка. По его словам, он не стремится напугать людей, а хочет призвать их к трезвому осмыслению событий. Об этом пишет akpars.ru .

Первый настораживающий фактор священник видит в учащении стихийных бедствий. Регулярные наводнения, пожары и землетрясения уже трудно назвать простым совпадением, а в Евангелии прямо говорилось о «гладах и морах, и землетрясениях по местам» накануне финальных событий земной истории.

Второй признак неблагополучия отец Николай связывает с переменами в массовом сознании: среди молодежи ослабевает интерес к вере, а грань между нормой и грехом становится все более зыбкой. Третий тревожный сигнал — рост числа лжеучений в сети и в жизни, когда самопровозглашенные учителя подменяют церковную традицию своими трактовками.

Спасение и опору в непростые времена священнослужитель видит в молитве и жизни по заповедям — проверенных столетиями способах сохранить внутренний стержень.