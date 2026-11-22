Забыть, зачем зашел в комнату, или на несколько секунд потерять мысль может каждый человек. Однако если провалы в памяти становятся регулярными, а привычные бытовые задачи начинают вызывать затруднения, это уже повод насторожиться. О каких признаках нельзя забывать и когда обычная рассеянность может оказаться симптомом серьезного заболевания, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО Алла Шмычкова.

По словам специалиста, эпизодические проблемы с памятью нередко возникают на фоне усталости, недосыпа и эмоционального напряжения. Например, человек может войти в комнату и внезапно забыть, зачем туда направлялся. Само по себе такое явление не обязательно свидетельствует о нарушениях работы мозга. Однако совсем другая ситуация складывается, если забывчивость постепенно усиливается и начинает мешать повседневной жизни.

«Например, если провалы в памяти нарастают: вы регулярно забываете недавние события, с трудом справляетесь с привычными делами, начинаете путаться в знакомых местах. Особенно тревожно, если изменения замечают близкие раньше вас», — объяснила Шмычкова.

Именно прогрессирующие нарушения памяти и повседневных навыков требуют особого внимания. Человек может не замечать происходящих с ним перемен, тогда как родственники уже видят, что он стал чаще повторять одни и те же вопросы, забывать договоренности или испытывать трудности с привычными действиями.

Опасным сигналом могут стать не только провалы в памяти. Врач рекомендует обращать внимание на изменения характера и поведения: внезапную апатию, повышенную раздражительность, появление навязчивых действий. Еще один повод для беспокойства — трудности с подбором слов, построением фраз, планированием обычных дел и ориентацией во времени или пространстве.

Подобные нарушения иногда сопровождают нейродегенеративные заболевания, в частности болезнь Альцгеймера, а также сосудистые нарушения. В некоторых случаях причиной могут становиться более острые состояния, включая инсульт и энцефалит.

Если нарушения речи, ориентации или слабость в конечностях возникают внезапно, нельзя ждать планового приема врача — необходимо немедленно обратиться за экстренной медицинской помощью.